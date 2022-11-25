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2 часа назад

Названы адреса самых оригинальных детских площадок в Москве

Мослента

Московские детские площадки, на которых реализованы самые оригинальные дизайнерские решения по их оформлению, перечислили на официальном сайте мэра столицы, а также назвали их адреса и локации.

Названы адреса самых оригинальных детских площадок
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыПресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В одном из дворов на Ленинградском шоссе есть площадка-головоломка, будто бы составленная из нескольких кубиков Рубика, а в сквере «Знаки зодиака» Бабушкинского района для детских игр обустроили мини-деревню хоббитов.

В лесопарке «Кусково» можно посетить сказочные площадки, такие как «Белкин двор», «Сад жар-птицы», «Болото водяного», «Холм лешего», «Медвежья берлога», «Паучье логово», «Избушка Бабы-яги», «Поляна Старичка-боровичка» и «В зарослях кувшинки».

На набережной канала имени Москвы установили горку, имитирующую корабль, а в песочнице на Синявинской улице появилась мини-копия экскаватора. На окраине Битцевского леса есть автогородок, где маленькие пешеходы и будущие водители могут изучить правила дорожного движения. В парке «Покровское-Стрешнево» для детей сделали лабиринт, полосу препятствий и батуты.

Ранее в сети обсудили популярную для игр недетскую площадку времен СССР. Поводом для дискуссии стала фотография ребенка на стройке.

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