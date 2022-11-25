Каток на ВДНХ за сезон смогут посетить около 500 тыс. человек

Самый большой каток Москвы открылся 25 ноября на ВДНХ. В новом сезоне его смогут посетить около 500 тыс. человек, сообщил журналистам руководитель департамента общественных связей и маркетинга ВДНХ Тимур Спиридонов.
"В прошлом году наш каток посетило порядка 400 тыс. человек. В этом сезоне мы планируем принять около 500 тыс. человек. Тема сезона "Та самая зима", потому что она у каждого удивительная и уникальная. О всех мероприятиях, которые мы будем проводить здесь можно будет узнать на нашем сайте или на официальных страницах в социальных сетях", - сказал Спиридонов.
Одновременно на катке смогут находиться 4,5 тыс. человек. Площадь искусственного ледового покрытия - более 20 тыс. кв. м, а вместе с инфраструктурой - 53 тыс. кв. м. Для гостей ледовой площадки в этом году подготовили обширную развлекательную программу. "На катке пройдут квесты, костюмированные катания, а также здесь мы впервые отметим День героев Отечества", - отметил замгендиректора ВДНХ Алексей Горбунов.
В этом году на территории катка работает четыре павильона проката, два пункта заточки катков. Есть отдельная детская зона и гастрономическое пространство. Работать каток будет ежедневно, кроме понедельника.
Современный каток на ВДНХ впервые открылся в 2014 году. Ему принадлежит несколько рекордов - его официально признавали самой большой площадкой с искусственным льдом в России и мире. Посетители могут ознакомиться с программой мероприятий и приобрести билеты на каток на сайте, через терминалы самообслуживания и в информационных центрах ВДНХ.