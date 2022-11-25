Каток на ВДНХ за сезон смогут посетить около 500 тыс. человек

"В прошлом году наш каток посетило порядка 400 тыс. человек. В этом сезоне мы планируем принять около 500 тыс. человек. Тема сезона "Та самая зима", потому что она у каждого удивительная и уникальная. О всех мероприятиях, которые мы будем проводить здесь можно будет узнать на нашем сайте или на официальных страницах в социальных сетях", - сказал Спиридонов.