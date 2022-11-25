Показан облик Москвы 2122 года со станцией метро "Межпланетная"

Музей транспорта Москвы опубликовал на своем сайте новый проект, который представляет собой серию фантастических изображений столицы, сгенерированных нейросетью. С помощью искусственного интеллекта Музей постарался представить, как столица будет выглядеть в 2122 году.

Фото: mtmuseum.com mtmuseum.com

Изображения, сгенерированные нейросетью, сконцентрировались вокруг делового района Москва-Сити. На них почти не видно автомагистралей, зато присутствует масса пешеходных зон. Авторы проекта объясняют это тем, что через 100 лет автомобили выйдут из моды. Таким образом пространство, которые сегодня занимают автодороги, будут переделаны в рекреационные зоны. Остатки магистралей при этом будут перемещены под землю.

Дорогомиловский железнодорожный мост останется и продолжит использоваться для перевозки габаритных грузов, но уже при помощи маглевов, а не поездов. Однако прежде мост будет перепроектирован нейросетью и переделан при помощи промышленных 3D-принтеров.

Метро же, согласно представлениям нейросети, перестанет увеличиваться вширь и начнет расти ввысь. Причем так быстро, что появятся космические лифты. В связи с тем станция «Международная» будет переименована в «Межпланетную».