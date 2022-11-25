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46 минут назад

Правительства Москвы и Гаваны подписали меморандум о сотрудничестве

Агентство «Москва»

Меморандум о сотрудничестве между правительствами столиц России и Кубы был подписан в Гаване. Об этом сообщила пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.

Правительства Москвы и Гаваны подписали меморандум о сотрудничестве
Фото: риа новостириа новости

«Одним из ключевых событий (в ходе Дней Москвы в Гаване - прим. Агентства «Москва») стало подписание меморандума между правительством Москвы и провинциальным правительством Гаваны о расширении и укреплении сотрудничества в сфере культуры и культурного наследия, образования, городского планирования, здравоохранения и туризма. Подписи под документом поставили глава московской делегации министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин и губернатор Гаваны Рейнальдо Гарсия Сапата», - говорится в сообщении.

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Как отмечается, стороны подчеркнули, что связи Москвы и Кубы носят традиционно дружественный характер и развиваются в духе стратегического партнерства. Имеется большое количество перспективных проектов для обмена опытом и долгосрочного сотрудничества в таких областях, как туризм, охрана культурного наследия, сохранение и реставрация исторических памятников, проведение выставок, налаживание обменов преподавательским составом и учащимися средних технических заведений и колледжей в сфере обучения профессиям реставрационной отрасли.

«Гавана крайне заинтересована во внедрении ИТ-технологий в сфере предоставления электронных услуг для населения, решений в области E-Government, Smart City и безопасного города, создании курсов изучения русского языка, активизации культурных обменов», - добавляется в тексте.

Уточняется, что в свою очередь Москва выразила готовность предоставить оборудование для классов русского языка, а также передать в дар учебники и художественную литературу, проводить мастер-классы в целях популяризации русского языка в образовательных учреждениях Гаваны.

«Москвичи пригласили кубинских коллег принять участие в международных мероприятиях, которые проводит российская столица, в том числе в Международном совете по культурному наследию при мэре Москвы. Это представляет особый интерес для кубинских партнеров с учетом накопленного в ходе реставрации Старой Гаваны опыта в области сохранения объектов культурного наследия и истории города», - подчеркивается в сообщении.

В Гаване прошли Дни Москвы, мероприятия стали самыми масштабными из проводимых ранее на Кубе и включали деловые встречи и переговоры с представителями руководства Республики Куба и города Гаваны, московскую презентацию, научно-просветительские лекции, концерты московских музыкальных коллективов, фотовыставки, кинопоказы, фестиваль современных детских мультипликационных фильмов.

Новости Москвы,Сергей Черемин,Правительство Москвы,
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