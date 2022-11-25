Что можно увидеть на новых детских площадках Москвы

В столице в 2022 году была проделана колоссальная работа по улучшению городской среды. Московские власти уделили большое внимание детским площадкам — их стало гораздо больше. Как сообщается на официальном сайте Мэра Москвы, свыше 740 игровых зон были оборудованы на территориях образовательных учреждений.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Отмечается, что в городе благоустроили 2593 двора. В них появились новые места для прогулок с детьми. На бульварах, в скверах и парках также открыли новые площадки.

Видео дня

В одном из районов Ленинградского шоссе можно заметить гигантский двойной кубик Рубика. Дети смогут исследовать его изнутри и затем скатиться с горки. Рядом появилась карусель-паутинка, веревочный комплекс для лазанья и большое количество качелей разных видов.

Осчастливить ребенка может и один из скверов на Синявинской улице – там он попробует себя в роли строителя или кладоискателя. В песочнице установлена уменьшенная копия экскаватора, с помощью которого можно выкопать яму для фундамента будущего дома или попробовать найти клад.

Северо-восток Москвы также пополнился новыми детскими площадками. В некоторых дворах появился корабль для игр и крепость.

В столице теперь есть новые тематические площадки для игр. Там царит атмосфера сказки. Например, площадку, напоминающую сказочные домики в окружении лесной чащи, можно заметить в Терлецком лесопарке.

В лесопарке «Кусково» были обустроены сразу девять игровых площадок, посвященных сказочной тематике. Там будет интересно побывать детям разного возраста.

На северо-востоке города в сквере «Знаки зодиака» Бабушкинского района появилась мини-деревня хоббитов, в который возвели сооружения, внешне напоминающие домики маленьких жителей Средиземья. У детей будет возможность взобраться на сооружения по небольшим лесенкам и скалодромам.

На улице Чичерина возвели пять новых детских площадок с современными игровыми комплексами, которые понравятся детям разной возрастной категории. Также сообщается о создании в Битцевском лесу более 10 локальных рекреационных центров с разнообразными площадками для отдыха и игр.

Жители Москвы зачастую сами проявляют инициативу и предлагают обновить или создать новые городские пространства. В поселении Рязановском на лесной опушке возвели детский игровой городок именно по просьбам граждан.