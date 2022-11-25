Москвичам начнут бесплатно устанавливать глазные протезы

«Раньше импланты ставили бесплатно только людям с инвалидностью. Однако до 50 процентов пациентов на момент операции не являются инвалидами и в последующем — при проведении медико-социальной экспертизы — могут не быть ими признаны. Теперь те, кто нуждается в глазных протезах по медицинским показаниям, смогут получить их», — объяснил свое решение мэр.