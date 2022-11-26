В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Дептранс Москвы сообщил о выпуске нового тематического билета «Единый»

Вечерняя Москваиещё 1

В столице начали выпуск новых тематических билетов «Единый» в честь 30-летия Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). Об этом в субботу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Дептранс Москвы сообщил о выпуске нового тематического билета «Единый»
Фото: Telegram / Дептранс МосквыTelegram / Дептранс Москвы

— В этом году исполняется 30 лет одному из лучших вузов страны — Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики». В честь этого события мы выпустили 200 тысяч проездных билетов «Единый» с дизайном, посвященным юбилею НИУ ВШЭ, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Заммэра уточнил, что приобрести такой «Единый» билет можно в кассах и аппаратах по продаже билетов Большой кольцевой линии (БКЛ), а также Кольцевой линии метрополитена и на станциях внутри нее, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Помимо этого, в столице пользователям общественного транспорта будет доступна опция по заморозке годовых абонементов, записанных на транспортную карту «Тройка», на срок до двух недель. Функцию «заморозки» добавят в приложения «Метро Москвы» и «Московский транспорт» летом следующего года.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,ВШЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители