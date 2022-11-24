Парк электросамокатов в Москве в 2023 году увеличат на треть

Число электросамокатов для аренды в Москве может в 2023 году вырасти на треть и составить 60 тыс. единиц. Об этом журналистам сообщил заместитель столичного руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алексей Митяев.

«Завершился пятый сезон проката самокатов в Москве. С 2018 года количество самокатов в сервисе выросло а несколько десятков раз - с 3 тыс. до 40 тыс. И сейчас этот сервис активно развивается, мы видим что в следующем году количество самокатов может достигнуть 60 тыс.», - заявил он.

Замглавы Дептранса напомнил, что число поездок достигло в 2022 году 26 млн - это в три раза больше, чем в 2021 году. «Мы видим, что сервис активно развивается не только в центральной части, но развивается и в спальных районах, весь город сейчас охвачен сетью проката самокатов. Количество активных пользователей увеличилось в 2022 году в два раза и выросло с 1 млн до 2 млн», - заключил Митяев.