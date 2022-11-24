Один из самых больших катков Москвы откроется в «Лужниках»

Каток "Южный полюс" площадью 16 тысяч квадратных метров откроется на территории "Лужников" 25 ноября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

В павильоне на 700 мест гости и жители столицы смогут заточить коньки или взять их в аренду. Там также будет работать кафе. Каток украсят новогодними иллюминациями, гирляндами и фотозонами.

Каток будет работать со вторника по воскресенье, а продолжительность одного сеанса составит 2,5 часа. В будние дни для гостей будут доступны два сеанса – с 16:00 до 18:30 и с 19:30 до 22:00. В выходные их будет три – с 13:00 до 15:30, с 16:30 до 19:00 и с 20:00 до 22:30.

Со вторника по пятницу билет на каток обойдется в 400 рублей, а в субботу и воскресенье – в 600 рублей. При этом дети от 7 до 13 лет смогут попасть на каток за 200 и 300 рублей в будние и выходные дни соответственно. При этом для гостей старшего возраста, многодетных семей и студентов предусмотрены льготные тарифы (250 рублей в будние дни).

Прокат коньков обойдется в 300 рублей, а заточка – в 400 рублей. При этом аренда помощника-пингвина для детей обойдется в 300 рублей. Каток будет работать до марта 2023 года.