Мобильные пункты обогрева принимают бездомных в Москве

Первые ощутимые морозы ожидаются в Москве этой ночью. Столбики термометров опустятся до отметки минус 13 градусов. Для бездомных в Москве работают круглосуточные мобильные пункты обогрева, передает «МИР 24».

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Они находятся у привокзальных площадей и могут вместить в себя сразу 15 человек. Здесь можно выпить горячего чая и погреться. А для ночлега нужно обратиться к сотрудникам Центра социальной адаптации имени Глинки. Если есть необходимость, можно остаться там, получить помощь медиков и консультацию психолога или юриста.

«Пользуюсь, когда сильно холодно. Все нормально, чай дают, отношение хорошее», – отметил бездомный Александр.

С начала ноября помощь получили уже больше тысячи человек. И работать мобильные пункты обогрева будут до весны.