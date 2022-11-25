Мобильные пункты обогрева принимают бездомных в Москве

Первые ощутимые морозы ожидаются в Москве этой ночью. Столбики термометров опустятся до отметки минус 13 градусов. Для бездомных в Москве работают круглосуточные мобильные пункты обогрева, передает «МИР 24».
Они находятся у привокзальных площадей и могут вместить в себя сразу 15 человек. Здесь можно выпить горячего чая и погреться. А для ночлега нужно обратиться к сотрудникам Центра социальной адаптации имени Глинки. Если есть необходимость, можно остаться там, получить помощь медиков и консультацию психолога или юриста.
«Пользуюсь, когда сильно холодно. Все нормально, чай дают, отношение хорошее», – отметил бездомный Александр.
С начала ноября помощь получили уже больше тысячи человек. И работать мобильные пункты обогрева будут до весны.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов Сибири вдоль дорог будут развернуты пункты обогрева. Стационарные разместят в кафе и кемпингах, подвижные оборудуют в автобусах и грузовиках, появятся вдоль дорог и мобильные палатки.