Вечером в Москве ожидаются пробки до 8 баллов

Дептранс Москвы сообщает в своем Telegram-канале, что по данным ЦОДД, вечером, 24 ноября, ожидаются пробки до 8 баллов. Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.
В вечерний час пик для поездок по городу Дептранс порекомендовал использовать общественный транспорт.
22 ноября из-за непогоды пробки в столице достигли 8 баллов. МЧС попросило водителей воздержаться сегодня от поездок на личных машинах – или хотя бы не делать резких маневров на дороге. В московских аэропортах были задержаны 28 рейсов, несколько отменены.