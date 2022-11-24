Вечером в Москве ожидаются пробки до 8 баллов

Дептранс Москвы сообщает в своем Telegram-канале, что по данным ЦОДД, вечером, 24 ноября, ожидаются пробки до 8 баллов. Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

В вечерний час пик для поездок по городу Дептранс порекомендовал использовать общественный транспорт.