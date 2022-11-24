Названы востребованные в Москве специальности

«Сейчас востребованы высококвалифицированные рабочие и инженерные кадры в промышленном секторе, строительстве, транспорте, логистике и системе ЖКХ», — сказал эксперт.

В центре занятости «Моя работа» открыты вакансии токаря, слесаря, оператора станков с программным управлением, монтажника, шлифовщика, наладчика, фрезеровщика, заливщика компаундами и сборщика полупроводниковых приборов. Среди специалистов инженерно-технической области актуальны позиции инженера по оборудованию и инженера-разработчика. Также требуются административные и управленческие кадры на должности начальника отдела технического контроля и специалиста по охране труда.