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19 минут назад

Названы востребованные в Москве специальности

Мослента

Востребованные в Москве специальности назвал на официальном сайте мэра города директор столичного центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов.

Названы востребованные в Москве специальности
Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.comIlya Galakhov / Globallookpress.com

«Сейчас востребованы высококвалифицированные рабочие и инженерные кадры в промышленном секторе, строительстве, транспорте, логистике и системе ЖКХ», — сказал эксперт.

В центре занятости «Моя работа» открыты вакансии токаря, слесаря, оператора станков с программным управлением, монтажника, шлифовщика, наладчика, фрезеровщика, заливщика компаундами и сборщика полупроводниковых приборов. Среди специалистов инженерно-технической области актуальны позиции инженера по оборудованию и инженера-разработчика. Также требуются административные и управленческие кадры на должности начальника отдела технического контроля и специалиста по охране труда.

Ранее были определены самые популярные у москвичей профессии. Сейчас в «Технограде» представлено свыше 1100 профориентационных и обучающих программ.

Новости Москвы,Андрей Тарасов,
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