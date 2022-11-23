Жители столицы обсудили новую вывеску завода «Москвич»

«Да здравствует Советский Союз», «Красиво смотрится», «Вывеска не главное: важно, какой автомобиль получится», «Был свидетелем того, как загибался "Москвич". Искренняя радость восстановлению после стольких перерождений», «Шило на мыло поменяли», — прокомментировали юзеры.