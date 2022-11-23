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4 часа назад

Москвичи бросились расчищать снег

Lenta.ru

В Москве резко вырос спрос на услуги по уборке снега. О том, что жители столицы бросились расчищать осадки, сообщает Life со ссылкой на данные сервиса «Авито Услуги» .

Москвичи бросились расчищать снег
Фото:  Артур Новосильцев / Агентство «Москва» Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

По сравнению с 2021 годом в 2022-м спрос на услуги помощников и спецбригад по уборке снега увеличился в 4,5 раза. Спрос на аренду снегоуборочной техники вырос на 238 процентов, а спрос на частных помощников — на 368 процентов. В то же время число объявлений от соответствующих бригад увеличилось на 74 процента.

Средняя стоимость услуг бригад или аренда снегоуборочной техники составляет 1,5 тысячи рублей в сутки. Цены на аренду такой техники выросли после первых снегопадов, также увеличилось предложение — на 67 процентов. Речь идет о бензиновых, электрических и аккумуляторных машинах, электролопатах и мотоблоках. Средняя стоимость зависит от модели.

Первый снег в Москве выпал 31 октября. Толщина снежного покрова составила от двух до пяти сантиметров. МЧС предупредила жителей столицы о шквалистом ветре с порывами до 18 метров в секунду и гололедице.

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