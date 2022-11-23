Москвичей попросили пользоваться городским транспортом вечером

Жителей столицы попросили пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина Москва 24/Лидия Широнина

"Просим воспользоваться городским транспортом для поездок по городу в час пик или отложить поездки на более позднее время", – отмечается в сообщении.

Москвичей предупредили, что вечером в среду, 23 ноября, трафик на дорогах столицы может достигнуть 8 баллов. При этом в основном плохо будет двигаться центр города, а также ТТК, МКАД и магистрали по направлению в область и на юге из-за ремонтных работ.

"По прогнозу синоптиков, вечером температура понизится – на дорогах станет скользко. Низкие скорости, мелкие ДТП, ремонтные работы также осложняют движение", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что, если же поездки на личном авто отложить не удалось, следует соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон. Особенно быть аккуратнее автомобилистам посоветовали на съездах с эстакад и мостов.

"Помните, что тормозной путь в холодное время года существенно увеличивается", – предупредили в Дептрансе.

Накануне Москву накрыл ледяной дождь. В результате гололед зафиксировали в Коломне, Домодедове, Кашире, Павловском Посаде, Наро-Фоминске и Можайске.

Сообщалось, что сбоев в движении поездов в Московском узле из-за непогоды зафиксировано не было. При этом специалисты организовали работы по устранению обледенения 16 локомотивами со специальными устройствами, которые помогают сбивать наледь с контактной сети.