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10 часов назад

Москву начали украшать к Новому году

Агентство «Москва»иещё 8

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к украшению столицы к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Москву начали украшать к Новому году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах установим световые декоративные конструкции. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды», - сказал заммэра.

На Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере, а также в Камергерском пер. появятся световые арки, добавил Бирюков. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами «2023», а на опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли.

«Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника», - отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида, уточнил заммэра.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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