В столице в ближайшие дни ожидается сильная гололедица, при этом ледяного дождя в городе не предвидется. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Сегодня и завтра (23-24 ноября — прим. «ВМ») погода в Москве опасная. Дело в том, что хоть ледяного дождя и не прогнозируется, но будут осадки в виде мокрого снега и дождя, а при температуре поверхности земли, близкой к нулевой, влага, которая выпадает, начнет опять подмерзать, как вчера, и наложится на вчерашний лед — отметил он.

Синоптик прогнозирует сильную гололедицу в городе, он рекомендует быть очень внимательным, особенно на тротуарах и во дворах. Также он добавил, что гололедица сохранится в столице и 25 ноября. Ледяной дождь, пояснил эксперт, возникает из-за череды теплых и холодных воздушных масс по вертикали, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как стало известно, 23 ноября в столичном регионе ожидается пасмурная погода, будет идти снег с дождем. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус три — плюс один градус.