В Москве отменили Зимний велофестиваль, проведение которого было запланировано на 4 декабря 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ольга Андреева портал мэра и правительства Москвы/Ольга Андреева

Как сообщили в ведомстве, решение было принято в поддержку проголосовавших за отмену новогодних мероприятий в столице.

"Мы тоже поддерживаем жителей, поэтому решили не проводить Зимний велофестиваль, который был запланирован на 4 декабря в этом году", – говорится в сообщении.

При этом Дептранс подчеркнул, что все желающие смогут принять участие в спортивных мероприятиях в следующем году.

По итогам голосования, организованного Сергеем Собяниным, стало известно, что за отмену массовых новогодних мероприятий выступили 52% жителей. При этом в преддверии праздника город украсят.