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12 часов назад

В Москве отменили Зимний велофестиваль, запланированный на 4 декабря

Москва24

В Москве отменили Зимний велофестиваль, проведение которого было запланировано на 4 декабря 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В Москве отменили Зимний велофестиваль
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ольга Андреевапортал мэра и правительства Москвы/Ольга Андреева

Как сообщили в ведомстве, решение было принято в поддержку проголосовавших за отмену новогодних мероприятий в столице.

"Мы тоже поддерживаем жителей, поэтому решили не проводить Зимний велофестиваль, который был запланирован на 4 декабря в этом году", – говорится в сообщении.

При этом Дептранс подчеркнул, что все желающие смогут принять участие в спортивных мероприятиях в следующем году.

По итогам голосования, организованного Сергеем Собяниным, стало известно, что за отмену массовых новогодних мероприятий выступили 52% жителей. При этом в преддверии праздника город украсят.

"Елку мэра" смогут посетить дети граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, а также ребята из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. В столице также проведут фестиваль "Путешествие в Рождество".

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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