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3 часа назад

Названы основные проблемы перестройки исторических зданий столицы

Мослентаиещё 2

Основные проблемы перестройки исторических зданий в стране, в частности — в столице, в беседе с «Мослентой» назвал архитектор, основатель бюро IND architects Амир Идиатулин.

Названы основные проблемы перестройки исторических зданий столицы
Фото: МослентаМослента

«У нас такие здания либо сносят, либо починят, покрасят, и ждут, пока найдется покупатель. А мне кажется, что и первый, и второй вариант — плохие», — признался он.

С такими объектами в городской среде у нас пока только учатся работать, считает Идиатулин. С одной стороны, считается, что исторические объекты, памятники, надо замораживать, «консервировать» и оставлять в изначальном виде, а с другой — есть новые требования функционального зонирования, интеграции в экономическую жизнь города, заметил собеседник «Мосленты».

«Обычно это противоречие никак не решается. Мало проектов, которые успешны не только в своей функции, но и прозвучали на город», — сказал он.

Архитектор отметил, что в Европе исторические здания часто интегрируют в новую архитектуру, у нас же подобных случаев единицы.

«В Москве раньше подобного не было, но вот теперь из бывшего здания электростанции ГЭС-2 сделали культурный центр. Я много езжу по России, и вижу, как это обычно делается: фасад покрасили, и все. Казалось бы, вот оно — историческое здание, красивое, но социально-культурной функции не несет», — поделился Идиатулин.

Ранее фото бывшего доходного дома Церкви Троицы на Грязех на Чистопрудном бульваре заставило пользователей сети поспорить. Многие посчитали, что оно выглядит вычурно на фоне современной Москвы.

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