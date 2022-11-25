Названы основные проблемы перестройки исторических зданий столицы

«В Москве раньше подобного не было, но вот теперь из бывшего здания электростанции ГЭС-2 сделали культурный центр. Я много езжу по России, и вижу, как это обычно делается: фасад покрасили, и все. Казалось бы, вот оно — историческое здание, красивое, но социально-культурной функции не несет», — поделился Идиатулин.