Синоптики предупредили жителей Москвы о снежных выходных

«Период оттепели, который мы наблюдаем сейчас — заканчивается. В среду [23 ноября] к концу дня температура воздуха будет отрицательная и все последующие дни до конца календарной недели температура воздуха в течение всех суток тоже будет отрицательной», — подчеркнула Позднякова.