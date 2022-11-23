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1 час назад

Прогноз погоды: синоптики предупредили жителей Москвы о снежных выходных

Газета.Ru

Снежные и морозные выходные прогнозируются в Москве на текущую неделю, рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.

Синоптики предупредили жителей Москвы о снежных выходных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным синоптиков, похолодает до -5°C. Предполагается, что будет снежная погода.

«Период оттепели, который мы наблюдаем сейчас — заканчивается. В среду [23 ноября] к концу дня температура воздуха будет отрицательная и все последующие дни до конца календарной недели температура воздуха в течение всех суток тоже будет отрицательной», — подчеркнула Позднякова.

Как добавила метеоспециалист, 24 и 25 ноября в городе будет идти небольшой снег.

Ранее в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение о гололедице в столице и Московской области сохраняется до 21:00 среды, 23 ноября.

Также высота снега в Москве выросла до 12 см. В Подмосковье высота снежного покрова составила 14 см.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,
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