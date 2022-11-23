Синоптики предупредили жителей Москвы о снежных выходных

Снежные и морозные выходные прогнозируются в Москве на текущую неделю, рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным синоптиков, похолодает до -5°C. Предполагается, что будет снежная погода.
«Период оттепели, который мы наблюдаем сейчас — заканчивается. В среду [23 ноября] к концу дня температура воздуха будет отрицательная и все последующие дни до конца календарной недели температура воздуха в течение всех суток тоже будет отрицательной», — подчеркнула Позднякова.
Как добавила метеоспециалист, 24 и 25 ноября в городе будет идти небольшой снег.
Ранее в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение о гололедице в столице и Московской области сохраняется до 21:00 среды, 23 ноября.
Также высота снега в Москве выросла до 12 см. В Подмосковье высота снежного покрова составила 14 см.