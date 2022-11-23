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2 часа назад

Москвичам рассказали о подготовке катка на ВДНХ

Москва24

Подготовка катка на ВДНХ почти завершилась. К его устройству специалисты приступили еще в сентябре. Сначала они оснастили территорию ограждениями из бруса, затем на асфальте выложили слой песка, чтобы выровнять ледовую поверхность.

Москвичам рассказали о подготовке катка на ВДНХ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

После работники организовали проверку катков на герметичность и установили на площадках полосы из трубок с охлаждающей жидкостью, которая через спецтехнику позволит морозить лед. В 2022 году катки будут обслуживать 11 холодильных установок.

"Лед наращивается послойно. Каждый слой – примерно 0,1 миллиметра. В результате толщина льда будет от 10 до 12 сантиметров", – цитирует менеджера по эксплуатации ледового оборудования Александра Морозова портал мэра и правительства Москвы.

Сейчас все приготовления находятся на финальном этапе. По словам Морозова, площадка готова уже на 90%. Он добавил, что работники занимаются заливкой катка в круглосуточном порядке.

Зимний сезон на ВДНХ стартует 25 ноября. За восемь лет на каток пришли более 4,5 миллиона гостей. Размер ледового поля составляет больше 20 тысяч квадратных метров. Покататься горожане смогут от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие".

К открытию катка на ВДНХ представят специальную программу. Мероприятия пройдут на трех площадках выставки – возле арки главного входа, на Центральной аллее и ледовой площадке.

Новости Москвы,Александр Морозов,ВДНХ,Правительство Москвы,
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