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2 часа назад

Москвичам пообещали дождь и налипание мокрого снега

Мослента

Облачную погоду со снегом, дождем и гололедицей в Москве и Московской области в среду, 23 ноября, пообещали горожанам в Гидрометцентре России. Ожидается до минус одного градуса в течение дня.

Москвичам пообещали дождь и налипание мокрого снега
Фото: МослентаМослента

«Небольшие осадки местами умеренные (снег, мокрый снег, дождь). Местами гололед, налипание мокрого снега. Сильная гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал в Москве пониженное атмосферное давление в 744 миллиметра ртутного столба. В Подмосковье ожидается от плюс двух градусов до минус трех.

«В регионе сохранится пасмурная погода, пройдут небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а затем и в снег. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, во второй половине дня — сильная гололедица», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до вечера среды, 23 ноября. Период предупреждения о гололедно-изморозевом отложении действует до 21:00.

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