Москвичам пообещали дождь и налипание мокрого снега

«В регионе сохранится пасмурная погода, пройдут небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а затем и в снег. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, во второй половине дня — сильная гололедица», — написал он в своем Telegram-канале.