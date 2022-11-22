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1 час назад

Определены популярные у студентов-арендаторов районы Москвы

Мослента

Популярные у арендующих жилье студентов районы Москвы определены в исследовании сервиса «Яндекс Аренда». Соответствующие данные появились в распоряжении «Мосленты».

Определены популярные у студентов-арендаторов районы Москвы
Фото: Марк Боярский / КоммерсантъМарк Боярский / Коммерсантъ

«В Москве больше всего студентов-арендаторов проживает на Соколиной горе, в поселении Сосенское и Путилково, а также в подмосковных районах Реутов и Балашиха», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учащиеся столичных вузов платят за долгосрочную аренду больше, чем студенты, проживающие в других городах. При этом 76 процентов из них делят плату с соседом или соседкой по квартире. Средняя стоимость съемной квартиры в Москве составляет 40 тысяч рублей. На поиск жилья в городе приезжие тратят в среднем около пяти дней.

Ранее были перечислены районы с самой дешевой арендой жилья в Москве. На данный момент максимально доступные лоты в столице находятся в Молжаниновском районе на севере города.

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