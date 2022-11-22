Определены популярные у студентов-арендаторов районы Москвы

«В Москве больше всего студентов-арендаторов проживает на Соколиной горе, в поселении Сосенское и Путилково, а также в подмосковных районах Реутов и Балашиха», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учащиеся столичных вузов платят за долгосрочную аренду больше, чем студенты, проживающие в других городах. При этом 76 процентов из них делят плату с соседом или соседкой по квартире. Средняя стоимость съемной квартиры в Москве составляет 40 тысяч рублей. На поиск жилья в городе приезжие тратят в среднем около пяти дней.