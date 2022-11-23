Участок Калужско-Рижской линии метро закроют на несколько дней

«Станции "Октябрьская" и "Новые Черемушки" станут временно конечными, движения не будет между ними. Вдоль закрытого участка начнут ездить бесплатные автобусы КМ, проезд на трамваях номер 14 и 26 тоже будет бесплатным. Для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро», — говорится в сообщении.