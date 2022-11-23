У Москва-Сити открылась уличная выставка плакатов

Музей транспорта Москвы пригласил всех желающих посетить новую уличную выставку «Вокруг Москва-Сити». Экспозицию развернули 22 ноября.

Фото: cao.mos.ru cao.mos.ru

Проект посвящен возможным векторам развития основных транспортных объектов, окружающих Международный деловой комплекс «Москва-Сити», отметили в пресс-службе культурного учреждени.

Так, в программу улучшения могут войти Третье транспортное кольцо, Дорогомиловский тоннель, мост Багратион, станция Московского центрального кольца «Деловой центр» и другие. На выставке представят футуристические иллюстрации, которые отображают трансформацию вышеуказанных объектов в ближайшие 100 лет. Изображения сгенерировали при помощи искусственного интеллекта.

Выставка разместилась в пешеходной зоне «Москва-Сити» и продлится до конца мая. Еще зрители могут отсканировать QR-коды на плакатах, которые откроют им аудиоэкскурсию по выставке.