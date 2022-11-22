В Москве на участке бывшей промзоны Калибр построят жилье

Территория бывшей промышленной зоны Калибр будет реорганизована, вместо гаражей и складов там появятся жилые дома, детский сад, магазины и офисы. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

Фото: ТАСС ТАСС

Под реорганизацию попадает участок в девять гектаров в Останкинском районе, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Вложения достигнут почти 13 миллиардов рублей, благодаря реализации проекта в городе появится около 900 новых рабочих мест», — пояснил он.

По данным мэрии Москвы, планируется построить 88 тысяч кв.м. жилья, а также новые офисные здания, магазины у дома и кафе.

«Помимо современного жилья, на месте бывшей промышленной зоны будет возведен детский сад на 180 мест, а также спортивный комплекс общей площадью более 8,5 тысячи квадратных метров», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.