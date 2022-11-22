В Москве на участке бывшей промзоны Калибр построят жилье

Территория бывшей промышленной зоны Калибр будет реорганизована, вместо гаражей и складов там появятся жилые дома, детский сад, магазины и офисы. Об этом сообщили в мэрии Москвы.
Под реорганизацию попадает участок в девять гектаров в Останкинском районе, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Вложения достигнут почти 13 миллиардов рублей, благодаря реализации проекта в городе появится около 900 новых рабочих мест», — пояснил он.
По данным мэрии Москвы, планируется построить 88 тысяч кв.м. жилья, а также новые офисные здания, магазины у дома и кафе.
«Помимо современного жилья, на месте бывшей промышленной зоны будет возведен детский сад на 180 мест, а также спортивный комплекс общей площадью более 8,5 тысячи квадратных метров», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Ранее стало известно, что инвесторы планируют вложить в программу стимулирования создания мест приложения труда в Москве около 106 млрд рублей. Девелоперы построят в столице 18 детских садов и 12 школ, восемь деловых центров, шесть технопарков, четыре торговых центра, два торгово-офисных здания, промышленный комплекс, МФЦ с деловыми и торговыми объектами и спортивный комплекс.