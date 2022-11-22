В Москве пройдет российско-итальянский кинофестиваль

В Москве и других городах состоится российско-итальянский кинофестиваль RIFT. Об этом сообщили «Газете.Ru» представители оргкомитета мероприятия.

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Фестиваль пройдет с 23 ноября по 4 декабря в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве и в кинотеатре «Победа» в Новосибирске. Смотр также состоится в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Родина» с 8 по 18 декабря. Мероприятие пройдет в формате «RIFF: Избранное». На нем покажут 15 лучших фильмов за все годы фестиваля.

Смотр откроет работа Андрея Кончаловского «Грех». Отмечается, что диск с этим фильмом пару лет назад президент России Владимир Путин подарил папе римскому Франциску.