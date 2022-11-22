В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
7 часов назад

В Москве пройдет российско-итальянский кинофестиваль

Газета.Ru

В Москве и других городах состоится российско-итальянский кинофестиваль RIFT. Об этом сообщили «Газете.Ru» представители оргкомитета мероприятия.

В Москве пройдет российско-итальянский кинофестиваль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фестиваль пройдет с 23 ноября по 4 декабря в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве и в кинотеатре «Победа» в Новосибирске. Смотр также состоится в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Родина» с 8 по 18 декабря. Мероприятие пройдет в формате «RIFF: Избранное». На нем покажут 15 лучших фильмов за все годы фестиваля.

Смотр откроет работа Андрея Кончаловского «Грех». Отмечается, что диск с этим фильмом пару лет назад президент России Владимир Путин подарил папе римскому Франциску.

Также в программе — альманах «Приезжайте жить в Неаполь», комедия «Итальянец», мелодрама «Тем летом», лента «Кто эти люди?», картина «Без всякой жалости», драма «Урок любви», а также хиты от главных комиков Италии Фикарра&Пиконе.

Новости Москвы,ФРАНЦИСК,Андрей Михалков-Кончаловский,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители