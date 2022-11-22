В Москве пройдет российско-итальянский кинофестиваль

В Москве и других городах состоится российско-итальянский кинофестиваль RIFT. Об этом сообщили «Газете.Ru» представители оргкомитета мероприятия.
Фестиваль пройдет с 23 ноября по 4 декабря в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве и в кинотеатре «Победа» в Новосибирске. Смотр также состоится в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Родина» с 8 по 18 декабря. Мероприятие пройдет в формате «RIFF: Избранное». На нем покажут 15 лучших фильмов за все годы фестиваля.
Смотр откроет работа Андрея Кончаловского «Грех». Отмечается, что диск с этим фильмом пару лет назад президент России Владимир Путин подарил папе римскому Франциску.
Также в программе — альманах «Приезжайте жить в Неаполь», комедия «Итальянец», мелодрама «Тем летом», лента «Кто эти люди?», картина «Без всякой жалости», драма «Урок любви», а также хиты от главных комиков Италии Фикарра&Пиконе.