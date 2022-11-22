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53 минуты назад

Захарова назвала Москву самым удивительным по сочетанию истории и инфраструктуры городом

ТАССиещё 1

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Москву самым удивительным городом мира по сочетанию истории, традиций и современной инфраструктуры.

Захарова назвала Москву самым удивительным городом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступая во вторник на интердисциплинарном коллоквиуме "Москва Донбассу" перед студентами - архитекторами и градостроителями Донбасской национальной академии архитектуры и строительства, Захарова отметила их интерес к такому "важному, творческому и созидательному виду деятельности".

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"И это стремление, желание, которое идет у вас изнутри, оно совпадает с возможностями, которые появляются и предоставляются на самом высоком уровне. Я говорю о Москве", - пр

"Когда я узнала, что Москва будет вести своеобразное шефство над вашими регионами, я подумала, что это могло прийти в голову только гениальным людям. Я много езжу по работе, мало где бываю на отдыхе, но вижу немало с точки зрения современного градостроительства, инфраструктуры с различных точек нашей планеты - Европа, Азия, Африка, Латинская Америка. Была возможность сравнить. И хочу сказать просто объективно, что на сегодняшний день Москва - самый удивительный город по сочетанию истории, традиций и современной инфраструктуры, это 100%", - сказала она.

Дипломат добавила, что при этом это город с очень непростой судьбой, в том числе архитектурной, город, который менял свой облик, который от эпохи к эпохе наполнялся новыми смыслами, новыми задачами и новым духом.

Захарова также рассказала, что в понедельник МИД посетили гимназисты из Луганска, которые сформировали у себя в гимназии клуб юных дипломатов.

"Поэтому мы их пригласили, ребята примерно лет от 9 до 14. С ними проводили встречи специалисты по разным направлениям, а я рассказывала про историю здания министерства иностранных дел. На примере истории нашего ведомства можно себе представить и характер нашей души, нашу историю", - отметила она.

Дипломат также пригласила студентов-архитекторов посетить министерство и пообещала провести экскурсию по зданию МИД изнутри.

Новости Москвы,Мария Захарова,МИД России,
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