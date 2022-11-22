У столичных выпускников появился способ потренироваться перед ЕГЭ

Московские выпускники смогут принять участие в городских контрольных работах в формате единого государственного экзамена (ЕГЭ). Они пройдут в пунктах проведения экзаменов и на базе образовательных организаций. Процедура будет полностью повторять реальные экзамены по предметам. Это позволит выпускникам познакомиться с особенностями проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2023 году и оценить свою готовность к экзаменам.
Городские контрольные в формате ЕГЭ — важный шаг во внедрении нового формата обучения в старших классах. Благодаря ему учащиеся смогут подготовиться к экзамену и поступлению в вузы в стенах школы, не тратя на это дополнительное время и ресурсы.
«С февраля одиннадцатиклассники большинства столичных школ будут учиться по индивидуальным учебным планам, направленным на системно-обобщающее повторение и качественную подготовку к итоговым экзаменам. Ребятам предложат в дополнение к урокам специальные практикумы, где вместе с педагогами они будут повторять все разделы школьной программы и разбирать задания ЕГЭ по выбранным предметам. Заниматься этим школьники будут в группах основного и продвинутого уровня. В каждой из них окажутся дети с примерно одинаковым уровнем знаний, что позволит оптимизировать работу педагогов и сделать обучение эффективнее для самих учащихся. По итогам единых городских контрольных работ в формате ЕГЭ будущие выпускники смогут понять, в какую группу им нужно пойти, чтобы достичь успеха на экзаменах», — рассказала Наталия Киселева, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы.
В пунктах проведения экзаменов одиннадцатиклассники напишут работы по русскому языку, математике профильного уровня, английскому языку (устная часть), информатике и ИКТ. Первая контрольная в формате ЕГЭ по русскому языку пройдет уже 26 ноября. Работа по математике профильного уровня запланирована на 3 декабря, а базового — на 20 декабря этого года. 4 февраля 2023 года состоятся контрольные по английскому языку (устная часть), информатике и ИКТ. По другим предметам контрольные работы проведут в образовательных организациях.
Выпускники смогут пройти всю процедуру настоящего экзамена — от прихода в пункт проведения экзамена до получения результатов. Итоги работы будут опубликованы в личном кабинете на mos.ru.
При проведении единых городских контрольных в формате ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы, разработанные Федеральным институтом педагогических измерений. По результатам предварительного испытания участники смогут провести работу над ошибками на основе открытого банка заданий, а также обсудить отдельные вопросы с педагогами в группах на практикумах.
Контрольные могут написать выпускники, которые зарегистрировались на ЕГЭ по выбранному предмету через портал mos.ru. Результаты работ не влияют на итоговую оценку по предмету. Расписание единых городских контрольных работ в формате ЕГЭ и подробная информация размещены на официальном сайте Регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «Тренировочные мероприятия». По всем вопросам можно обратиться в информационно-консультационный центр Регионального центра обработки информации по телефону: +7 499 653-94-50.