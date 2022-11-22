У столичных выпускников появился способ потренироваться перед ЕГЭ

Московские выпускники смогут принять участие в городских контрольных работах в формате единого государственного экзамена (ЕГЭ). Они пройдут в пунктах проведения экзаменов и на базе образовательных организаций. Процедура будет полностью повторять реальные экзамены по предметам. Это позволит выпускникам познакомиться с особенностями проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2023 году и оценить свою готовность к экзаменам.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Городские контрольные в формате ЕГЭ — важный шаг во внедрении нового формата обучения в старших классах. Благодаря ему учащиеся смогут подготовиться к экзамену и поступлению в вузы в стенах школы, не тратя на это дополнительное время и ресурсы.

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«С февраля одиннадцатиклассники большинства столичных школ будут учиться по индивидуальным учебным планам, направленным на системно-обобщающее повторение и качественную подготовку к итоговым экзаменам. Ребятам предложат в дополнение к урокам специальные практикумы, где вместе с педагогами они будут повторять все разделы школьной программы и разбирать задания ЕГЭ по выбранным предметам. Заниматься этим школьники будут в группах основного и продвинутого уровня. В каждой из них окажутся дети с примерно одинаковым уровнем знаний, что позволит оптимизировать работу педагогов и сделать обучение эффективнее для самих учащихся. По итогам единых городских контрольных работ в формате ЕГЭ будущие выпускники смогут понять, в какую группу им нужно пойти, чтобы достичь успеха на экзаменах», — рассказала Наталия Киселева, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы.

В пунктах проведения экзаменов одиннадцатиклассники напишут работы по русскому языку, математике профильного уровня, английскому языку (устная часть), информатике и ИКТ. Первая контрольная в формате ЕГЭ по русскому языку пройдет уже 26 ноября. Работа по математике профильного уровня запланирована на 3 декабря, а базового — на 20 декабря этого года. 4 февраля 2023 года состоятся контрольные по английскому языку (устная часть), информатике и ИКТ. По другим предметам контрольные работы проведут в образовательных организациях.

Выпускники смогут пройти всю процедуру настоящего экзамена — от прихода в пункт проведения экзамена до получения результатов. Итоги работы будут опубликованы в личном кабинете на mos.ru.

При проведении единых городских контрольных в формате ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы, разработанные Федеральным институтом педагогических измерений. По результатам предварительного испытания участники смогут провести работу над ошибками на основе открытого банка заданий, а также обсудить отдельные вопросы с педагогами в группах на практикумах.