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18 часов назад

Названо количество «отсыпных» в рабочем графике машинистов МЦД

Мослента

Количество так называемых «отсыпных» в рабочем графике машинистов МЦД назвал на официальном сайте мэра Москвы железнодорожник Артем Чалых.

Названо количество «отсыпных» в рабочем графике машинистов МЦД
Фото: Mos.ruMos.ru

«Будни машинистов начинаются обычно с 07:00 до 10:00. Накануне вечером им сообщают точное время выхода на дежурство. Заканчивается смена в 18:00–21:00. После дневной смены они отдыхают до следующего вечера, затем в 20:00–21:00 вступают на ночную вахту. А потом — два дня "отсыпных"», — сказал Чалых.

Машинист отметил, что в его профессии есть главное правило: за пультом управления нельзя находиться больше 12 часов.

Ранее вид из кабины машиниста московского метро попал на видео. Автор видео снял пустую неактивную кабину, где на экране видна характерная буква «М» — знак столичной подземки, а также окно с видом на тоннель.

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