Названо количество «отсыпных» в рабочем графике машинистов МЦД

«Будни машинистов начинаются обычно с 07:00 до 10:00. Накануне вечером им сообщают точное время выхода на дежурство. Заканчивается смена в 18:00–21:00. После дневной смены они отдыхают до следующего вечера, затем в 20:00–21:00 вступают на ночную вахту. А потом — два дня "отсыпных"», — сказал Чалых.