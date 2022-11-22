В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
1 час назад

МЧС обратилось к москвичам

Елена Прошина

В ночь на 22 ноября в Москве прогнозируется ледяной дождь, сообщает столичное ГУ МЧС России.

МЧС обратилось к москвичам
Фото: ТАССТАСС

По данным спасателей, которые ссылаются на синоптиков Росгидромета, атмосферные осадки ожидаются с 3 часов ночи. Они сохранятся до первой половины дня 22 ноября.

Сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, не прибегать к внезапным маневрам на дороге, парковать транспорт вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, из-за ледяного дождя в столичном регионе будет объявлено штормовое предупреждение.

Ледяной дождь возникает из-за разницы температуры в атмосфере во время перемещения теплых воздушных масс. На высоте 1,5 км снежинки попадают в теплый слой и тают, а приближаясь к холодному слою, опять покрываются коркой.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,МЧС России,Росгидромет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители