МЧС обратилось к москвичам

В ночь на 22 ноября в Москве прогнозируется ледяной дождь, сообщает столичное ГУ МЧС России.

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По данным спасателей, которые ссылаются на синоптиков Росгидромета, атмосферные осадки ожидаются с 3 часов ночи. Они сохранятся до первой половины дня 22 ноября.

Сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, не прибегать к внезапным маневрам на дороге, парковать транспорт вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, из-за ледяного дождя в столичном регионе будет объявлено штормовое предупреждение.