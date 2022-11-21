На 36-м этаже жилого дома в районе Москва-Сити произошел пожар

В 40-этажном жилом доме около столичного делового центра Москва-Сити произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Москве. По данным МЧС, причиной пожара стало возгорание в одной из квартир. В квартире на 36-м этаже загорелась мебель. Источник агентства в экстренных службах заявил, что возгорание произошло в жилом комплексе Headliner (Хедлайнер). Как пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС, пожар произошел в доме на Мукомольном проезде, дом 2, на площади в 10 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 21.53. К 22.35 горение было ликвидировано. Информации о пострадавших нет. Ранее ТАСС сообщал, что одну из башен Москва-Сити эвакуируют из-за пожара. Следственный комитет ранее сообщал, что возможной причиной пожара на складе в Москве стало нарушение техники безопасности.