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5 часов назад

Москвичей предупредили о погодном «Армагеддоне»

Елена Прошина

Во вторник, 22 ноября, в Москве и Центральной России наступит снежно-ледяной «Армагеддон». Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичей предупредили о погодном «Армагеддоне»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Москва и Центральная Россия — приготовиться к снежно-ледяному-дождевому Армагеддону во вторник!» — написал он.

Свое предупреждение он сопроводил синоптической картой округа РФ. На ней в области Москвы и Центральной России видны облака темно-синего, темно-красного и темно-зеленого цветов, которые обозначают обильные снег, дождь и «замерзающий или ледяной дождь».

Тишковец призвал москвичей отнестись серьезно к его предупреждению и минимизировать риски.

«На дорогах будет очень опасно — скользко», — добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал о мокром снеге, дожде и усилении ветра до 15 метров в секунду в Москве 22 ноября.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
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