Москвичей предупредили о погодном «Армагеддоне»

Во вторник, 22 ноября, в Москве и Центральной России наступит снежно-ледяной «Армагеддон». Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Москва и Центральная Россия — приготовиться к снежно-ледяному-дождевому Армагеддону во вторник!» — написал он.

Свое предупреждение он сопроводил синоптической картой округа РФ. На ней в области Москвы и Центральной России видны облака темно-синего, темно-красного и темно-зеленого цветов, которые обозначают обильные снег, дождь и «замерзающий или ледяной дождь».

Тишковец призвал москвичей отнестись серьезно к его предупреждению и минимизировать риски.

«На дорогах будет очень опасно — скользко», — добавил он.