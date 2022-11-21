Москвичей предупредили о погодном «Армагеддоне»

Во вторник, 22 ноября, в Москве и Центральной России наступит снежно-ледяной «Армагеддон». Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Москва и Центральная Россия — приготовиться к снежно-ледяному-дождевому Армагеддону во вторник!» — написал он.
Свое предупреждение он сопроводил синоптической картой округа РФ. На ней в области Москвы и Центральной России видны облака темно-синего, темно-красного и темно-зеленого цветов, которые обозначают обильные снег, дождь и «замерзающий или ледяной дождь».
Тишковец призвал москвичей отнестись серьезно к его предупреждению и минимизировать риски.
«На дорогах будет очень опасно — скользко», — добавил он.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал о мокром снеге, дожде и усилении ветра до 15 метров в секунду в Москве 22 ноября.