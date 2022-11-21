Собянин открыл после реконструкции станцию Мещерская будущего МЦД-4

Реконструкция станции улучшила транспортное обслуживание жителей районов Солнцево и Очаково-Матвеевское с общим населением примерно 255 тысяч человек.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве открылась после реконструкции станция Мещерская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), которая в перспективе войдет в состав четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). В церемонии принял участие Сергей Собянин.

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«Сегодня интересная дата — трехлетие, как мы запустили МЦД-1. В Москве появился новый транспорт — это центральные диаметры, которые с каждым годом становятся популярнее. По сути дела, они полностью интегрированы в метро. За три года перевезено практически полмиллиарда пассажиров. Это вообще колоссальная, астрономическая цифра. Сейчас готовятся к открытию МЦД-3 и МЦД-4. Здесь, на будущем МЦД-4, на Киевском направлении, уже реконструировано 12 станций: появились современные комплексы с лифтами, с кассами, с вестибюлями и так далее. Это уже не просто пригородные остановки, это современные вокзалы. Мещерская востребована среди жителей Солнцева, Очаково-Матвеевского, и, конечно, это еще одна станция нового диаметра, которую мы продолжаем вместе с “Российскими железными дорогами” реконструировать», — отметил Мэр Москвы.

Станция Мещерская располагается в районе Солнцево (ЗАО) между станциями Солнечная и Очаково Киевского направления МЖД. Она была открыта для пассажиров в 1899 году и более 100 лет называлась Востряково в честь предпринимателя Д.Р. Вострякова (1845–1906), предоставившего ссуду на ее строительство. В 2010 году станцию переименовали в Сколково. Современное название она получила в 2020-м, чтобы пассажиры не путали ее со станциями Сколково МЦД-1 и Востряково Павелецкого направления МЖД.

Рядом со станцией Мещерская располагается одноименный парк и центр госуслуг «Мои документы» района Солнцево.

В последние годы ведутся активные работы по реорганизации и развитию прилегающей территории. Так, в 2015 году был выведен из эксплуатации домостроительный комбинат № 3 и началось строительство жилого комплекса «Мещерский лес», первые корпуса которого были сданы в 2017-м. Помимо этого, в 2018 году по другую сторону Боровского шоссе заработала новая станция «Говорово» Солнцевской линии метро.

Комплексная реконструкция железнодорожной станции началась в третьем квартале 2019 года в рамках проекта создания МЦД-4. До начала работ Мещерская представляла собой типичную остановку пригородных электричек с минимальным комфортом для пассажиров. Здесь была устаревшая инфраструктура, которая не соответствовала высоким стандартам московского транспорта.

Реконструкция заняла чуть больше двух лет и завершилась в ноябре 2022 года. Во время ремонта станция продолжала работать — для пассажиров были сооружены временные платформы.

В результате на Киевском направлении Московской железной дороги открылся еще один современный пригородный вокзал, который уже в конце 2023 года станет частью линии наземного метро.

Общая площадь станции составляет около шести тысяч квадратных метров. В нее входят:

— две новые широкие платформы (береговая и островная), оборудованные навесами на всю длину, защищающими пассажиров от солнца и осадков, с лавочками и стойками SOS;

— подземный пассажирский вестибюль с выходами к 1-му Дачно-Мещерскому проезду и улице Матросова. Он оборудован турникетами, кассами, туалетными комнатами и динамической системой навигации.

Помимо прохода к поездам, пассажирский вестибюль будет использоваться в качестве удобного и безопасного подземного пешеходного перехода через железную дорогу.

Безбарьерная среда, включающая в себя четыре эскалатора и четыре лифта, облегчает пользование станцией для маломобильных пассажиров: пожилых людей, родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Одновременно с реконструкцией станции специалисты провели благоустройство прилегающей территории:

— остановки городских автобусов перенесли на 70–120 метров — теперь они расположены в четыре раза ближе к станции, чем раньше;

— со стороны Домостроительной улицы организовали отстойно-разворотную площадку наземного городского пассажирского транспорта;

— для безопасности пассажиров дополнительно обустроили удобные пешеходные дорожки и 15 наземных пешеходных переходов;

— общее количество парковочных мест рядом со станцией увеличили до 221. Это удалось сделать за счет обустройства новой перехватывающей парковки со стороны 1-го Дачно-Мещерского проезда и расширения существующей парковки со стороны улицы Матросова.

В ближайшие месяцы завершится строительство нового пешеходного перехода рядом со старым автомобильным тоннелем в районе Новомещерского проезда. Это сделает прогулки до Мещерского парка более приятными и безопасными для жителей Солнцева. А до конца 2023 года для движения автомобилей параллельно будет построен новый путепровод тоннельного типа.

Также в планах — обустройство велосипедных дорожек, парковок и станций велопроката.

Благодаря реконструкции станции Мещерская улучшилось транспортное обслуживание жителей районов Солнцево и Очаково-Матвеевское с общим населением примерно 255 тысяч человек. Из них 10,9 тысячи человек проживают недалеко от станции.

Ожидается, что с открытием МЦД-4 местные жители будут чаще использовать наземное метро как удобную альтернативу Солнцевской линии метро и личному транспорту. В результате к 2025 году ежедневный пассажиропоток Мещерской вырастет в 3,5 раза — с 1,2 тысячи до 4,2 тысячи человек.

При этом созданный запас пропускной способности значительно превышает прогнозный пассажиропоток, что обеспечит стабильное функционирование станции на десятилетия вперед.

МЦД-4 «Киевско-Горьковский»

Общая протяженность будущего МЦД-4 «Киевско-Горьковский» составит 86 километров. На нем расположится 39 остановочных пунктов, 37 из которых заработают с открытием движения по диаметру (две остановки начнут работать после 2025 года). Конечными станциями диаметра станут Апрелевка Киевского направления и Железнодорожная Горьковского направления МЖД.

Четвертый диаметр создаст новую сквозную линию наземного метро, которая пройдет с запада на восток через Москву и свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Еще одна особенность МЦД-4 — самое большее количество пересадочных станций. Здесь их будет 18 — с 35 вариантами пересадок на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и другие диаметры.

Современные комфортные поезда МЦД-4 будут следовать с интервалами до 5–5,5 минуты в часы пик и без дневных перерывов. Парк поездов МЦД-4 планируют обновить до 2025 года, а поезда, следующие в дальнее Подмосковье, — до 2027 года.

Суточный пассажиропоток четвертого диаметра может составить 455 тысяч человек. Это на 84 процента больше текущего показателя. В поездах МЦД-4 будет 1,4 миллиона пассажирских мест в сутки.

По предварительным расчетам, только для поездок внутри столицы линией смогут пользоваться около 30 миллионов человек в год.

Открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы. Добираться до центра станет проще и жителям подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного, а также населенных пунктов, расположенных рядом.

За счет перераспределения пассажиропотоков разгрузятся участки Кольцевой, Калининской, Солнцевской и других линий московского метро.

Помимо этого, снизится нагрузка и на вылетные магистрали: Киевское, Боровское, Косинское, Носовихинское шоссе и шоссе Энтузиастов.

С точки зрения строительства четвертый диаметр является наиболее сложной линией наземного метро. Для его открытия необходимо связать между собой разрозненные направления Московской железной дороги — Киевское и Горьковское. Поэтому сейчас на нескольких участках будущего диаметра проходят гигантские по объему и сложнейшие работы.

В настоящее время ведется:

— строительство третьего и четвертого главных путей Киевского направления МЖД на участке Москва-Пассажирская-Киевская — Апрелевка (окончание — 2023 год);

— строительство соединительной ветки между Киевским и Белорусским направлениями с созданием трех новых остановочных пунктов — станций Поклонная, Кутузовская и Тестовская (2023 год);

— завершение реконструкции на участке Москва-Пассажирская-Курская — Москва-Каланчевская (2023 год);

— реконструкция участка Москва-Пассажирская-Курская — Нижегородская со строительством дополнительных главных путей (2024 год);

— строительство третьего и четвертого главных путей на участке Москва-Каланчевская — Марьина Роща (2024 год);

— реконструкция конечной станции оборота поездов Железнодорожная (2024 год).

Олег Тони, заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги», уточнил, что все работы ведутся согласно графику.

«Мещерскую должны были открыть в ноябре — открываем. Также на декабрь запланировано открытие еще и Минской и Переделкина. Все идет по плану. Хочу сказать также, что в этом году стараемся сделать задел на следующий, потому будут не только плановые показатели этого года выполнены, но и сделано чуть больше, с тем чтобы следующий год стал для нас годом уверенного запуска третьего и четвертого диаметров», — сказал Олег Тони.

Параллельно на Киевском направлении МЖД идет комплексная реконструкция пассажирской инфраструктуры, во время которой обновляется подвижной состав, а старые платформы трансформируются в современные пригородные вокзалы.

Сегодня Киевское направление МЖД обслуживает 33 пригородных поезда компании-перевозчика АО «Центральная ППК». Средний возраст поездов — шесть лет. Обновление парка было завершено в 2018 году, и в этом Киевское стало первым среди направлений МЖД. В результате обновления подвижного состава и изменения расписания на Киевском направлении было дополнительно создано более 150 тысяч пассажирских мест в сутки. Это позволило снизить загрузку поездов на 30–40 процентов. Интервал их движения в час пик был снижен с девяти до 7,5 минуты.

В 2020–2022 годах было открыто 12 станций будущего МЦД-4 (новые Санино, Аминьевская и Минская, реконструированные Победа, Мичуринец, Крекшино, Внуково, Апрелевка, Кокошкино, Матвеевская, Толстопальцево и Мещерская).

В частности, Аминьевская стала первой удобной пересадочной станцией на метро (Большая кольцевая линия) для пассажиров, следующих из ТиНАО и области в центр. А Минская образовала крупный транспортно-пересадочный узел с пересадкой на станцию Солнцевской линии метро.

До конца 2022 года планируется завершить реконструкцию станции Переделкино, а также второй этап строительства станции Минская.