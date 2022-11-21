В «Технополисе Москва» проведут день донора

На площадке «Алабушево» в «Технополисе Москва» состоится акция «День донора». Прийти и сдать кровь могут сотрудники местных офисов и предприятий, сообщается на портале мэра Москвы.

Фото: Puwadon Sang-ngern / Pexels Puwadon Sang-ngern / Pexels

Для участия нужно зарегистрироваться. В этом году акция проводится совместно с Фондом борьбы с лейкемией.

Корпоративные дни донора проводятся с 8 по 24 ноября на производствах и в офисах в Москве и Санкт-Петербурге.