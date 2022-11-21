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11 часов назад

В «Технополисе Москва» проведут день донора

Москва меняется

На площадке «Алабушево» в «Технополисе Москва» состоится акция «День донора». Прийти и сдать кровь могут сотрудники местных офисов и предприятий, сообщается на портале мэра Москвы.

В «Технополисе Москва» проведут день донора
Фото:  Puwadon Sang-ngern / Pexels Puwadon Sang-ngern / Pexels

Для участия нужно зарегистрироваться. В этом году акция проводится совместно с Фондом борьбы с лейкемией.

Корпоративные дни донора проводятся с 8 по 24 ноября на производствах и в офисах в Москве и Санкт-Петербурге.

Одна из целей акции в этом году — помочь людям узнать о донорстве костного мозга. Для этого нужно сдать кровь на типирование, донора включат в российский регистр тех, кто готов помочь людям с лейкемией. Больше о процедуре рассказали донор и реципиент в видеоподкасте.

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