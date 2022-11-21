Названы районы Москвы с наибольшим числом квартир-студий

В октябре 2022 года больше всего квартир-студий было выставлено на продажу в Очаково-Матвеевском районе Москвы. Локации в старых границах столицы с максимальным предложением малогабаритного жилья такого формата назвали аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости». Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

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По данным специалистов, в Очаков-Матвеевском представлено 713 подобных лотов. Один квадратный метр в квартирах-студиях в этом районе в среднем стоит 341,9 тысячи рублей, а сами объекты — в среднем 6,8 миллиона рублей.

Второе место занимает Нижегородский район — там предлагается 427 таких лотов. Средняя цена «квадрата» составляет 328,7 тысячи рублей, а квартиры — 7,8 миллиона рублей. Третье место занимает Солнцево, где для покупки доступно 398 студий (328,8 тысячи рублей за «квадрат», 8,2 миллиона рублей за лот). В первую пятерку рейтинга также вошли районы Метрогородок (334 студии, 311,8 тысячи рублей за «квадрат» и 7,7 миллиона рублей за лот) и Западное Дегунино (319 студии, 328,8 тысячи рублей за «квадрат» и 8,2 миллиона рублей за лот).

В целом на рынке жилой недвижимости Старой Москвы реализуется 7093 квартиры-студии. Больше всего таких вариантов, по данным «НДВ Супермаркет Недвижимости», представлено в массовом сегменте (5826), затем идут бизнес-класс (1202) и премиум-класс (35). Купить такое жилье в столице можно в среднем за 8,4 миллиона рублей.