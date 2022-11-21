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12 часов назад

Названы районы Москвы с самым дорогим жильем

Lenta.ruиещё 10

По итогам октября 2022 года районом Старой Москвы с наиболее дорогим элитным жильем оказался Тверской. Об этом сообщили аналитики компании «Метриум», пишет РБК.

Названы районы Москвы с самым дорогим жильем
Фото: ТАССТАСС

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Тверского района установилась на уровне в 2,48 миллиона рублей, что на 49 процентов выше среднего показателя в элитном и делюкс-сегментах. Специалисты подчеркнули, что локация стала лидером впервые за 12 месяцев и подвинула с первой строчки Якиманку, по итогам октября занявшую вторую позицию в списке. Среднюю цену «квадрата» там оценили в 2,42 миллиона рублей. Третьим районом по стоимости элитного жилья в Старой Москве эксперты назвали Басманный с показателем в 2,19 миллиона рублей.

Наиболее бюджетное элитное жилье в Старой Москве можно обнаружить в районе Дорогомилово. Средняя цена квадратного метра там составляет 1,03 милилиона рублей. В среднем по новостройкам Старой Москвы «квадрат» элитного жилья стоит 1,66 миллиона рублей. По сравнению с октябрем 2021-го положительная динамика в 2022-м составила 14 процентов.

В октябре аналитики Kalinka Group пришли к выводу, что в девятом месяце 2022 года районом Москвы с наиболее дорогим элитным жильем на вторичном рынке стала Якиманка. Средняя цена квадратного метра элитной «вторички» там составила 1,275 миллиона рублей.

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