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2 часа назад

Десятки рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Lenta.ruиещё 1

В аэропортах Москвы в понедельник, 21 ноября, были задержаны или отменены в общей сложности 27 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Десятки рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, во Внуково задержаны три рейса, вылет еще трех отменен. В Шереметьево задержаны шесть самолетов, отправление десяти отменили. В Домодедово задержан вылет пяти рейсов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются.

Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

Ранее пассажир самолета нашел способ бесплатно взять большой рюкзак в самолет и попал на видео. На кадрах видно, как стоящий у выхода на посадку мужчина в сером джемпере, который он натянул поверх надетого на плечи большого рюкзака, предъявляет посадочный талон для проверки.

Новости Москвы,Общество,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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