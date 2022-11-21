Десятки рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы в понедельник, 21 ноября, были задержаны или отменены в общей сложности 27 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

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Так, во Внуково задержаны три рейса, вылет еще трех отменен. В Шереметьево задержаны шесть самолетов, отправление десяти отменили. В Домодедово задержан вылет пяти рейсов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются.