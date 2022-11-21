Пять объектов центра водного спорта "Динамо" получили адреса

Пять гостиниц, строящиеся на пересечении Березовой аллеи и Сельскохозяйственной улицы в рамках проекта многофункционального центра водного спорта "Динамо", получили адреса, заявил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"Адресованы объекты, которые входят в состав большого физкультурно-оздоровительного комплекса на северо-востоке Москвы. Здания переменной этажности представляют собой гостиницы с апартаментами. Им присвоены адреса: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Останкинский, Березовая аллея, дом 19, корпуса 1, 2, 3, 4, 6", – сказал он.

Помимо гостиниц, проект предусматривает возведение спортивного центра с универсальной ареной, 50-метровым бассейном, зрительскими трибунами и тренажерным залом. Здание будет оборудовано подземным паркингом, а также на его территории расположится наземная стоянка.

Гендиректор Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) Александр Кинев пояснил, что адресация новых корпусов осуществлялась постепенно, по мере их строительной готовности.

"На основании распоряжений департамента городского имущества информация о новых объектах внесена в адресный реестр города, а также передана в федеральную информационную адресную систему", – уточнил он.