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14 часов назад

Семь путепроводов построят на пересечении МКАД с Липецкой улицей – Бочкарев

Москва24иещё 5

Семь путепроводов построят на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Семь путепроводов построят на пересечении МКАД с Липецкой улицей
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

По его словам, всего на этом участке будет создано и отремонтировано около 10 километров дорог. Таким образом развязка разгрузит прилегающие дороги, которые на сегодняшний день автомобилисты используют в качестве альтернативных маршрутов.

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Ожидается, что после окончания всех работ достаточно улучшится дорожная ситуация для жителей районов Ленинского округа Подмосковья, Бирюлева и Царицына.

Бочкарев уточнил, что, согласно проекту, путепроводы пройдут:

по основному ходу Липецкой улицы;

с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 "Дон" в сторону области;

с М-4 "Дон" на внутреннюю сторону МКАД в сторону Варшавского шоссе;

с внешней и внутренней сторон МКАД на улицу Липецкую в сторону центра;

с Липецкой улицы на внутреннюю сторону МКАД в сторону Варшавского шоссе;

через железнодорожные пути на боковом проезде МКАД.

Также планируется возвести один тоннель с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу под трассой М-4 "Дон".

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что специалисты уже приступили к сооружению опор путепроводов и монтажу балок железобетонных пролетных строений.

Для удобства пешеходов планируется создать четыре надземных пешеходных перехода:

в районе Липецкой улицы, дома 54;

в районе деревни Ближние Прудищи;

в районе поселка Измайлово;

в районе поселка Дубровский.

Загрутдинов напомнил, что вместе с работой на путепроводах ведется и перестройка развязок на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе и улицей Верхние Поля.

"За последние годы в Москве реконструировали 19 устаревших развязок клеверного типа. На их месте появились современные направленные съезды – эстакады и тоннели, которые более эффективно справляются с плотным трафиком, не допуская пересечения транспортных потоков. После реконструкции пропускная способность развязки увеличивается до 30%", – заключил он.

Ранее стало известно, что 13 декабря откроется участок трассы М-12 в обход Владимира. Таким образом в конце года автомобилисты смогут проехать от ЦКАД до А-108, а потом выехать на трассу М-7 через Покров, Петушки и Собинку.

Сообщалось также, что М-12 сможет связать Москву, Казань и Екатеринбург. По этой дороге специалисты планируют открыть движение уже под конец следующего года.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,Андрей Бочкарев,
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