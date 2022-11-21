Семь путепроводов построят на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, всего на этом участке будет создано и отремонтировано около 10 километров дорог. Таким образом развязка разгрузит прилегающие дороги, которые на сегодняшний день автомобилисты используют в качестве альтернативных маршрутов.
Ожидается, что после окончания всех работ достаточно улучшится дорожная ситуация для жителей районов Ленинского округа Подмосковья, Бирюлева и Царицына.
Бочкарев уточнил, что, согласно проекту, путепроводы пройдут:
по основному ходу Липецкой улицы;
с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 "Дон" в сторону области;
с М-4 "Дон" на внутреннюю сторону МКАД в сторону Варшавского шоссе;
с внешней и внутренней сторон МКАД на улицу Липецкую в сторону центра;
с Липецкой улицы на внутреннюю сторону МКАД в сторону Варшавского шоссе;
через железнодорожные пути на боковом проезде МКАД.
Также планируется возвести один тоннель с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу под трассой М-4 "Дон".
Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что специалисты уже приступили к сооружению опор путепроводов и монтажу балок железобетонных пролетных строений.
Для удобства пешеходов планируется создать четыре надземных пешеходных перехода:
в районе Липецкой улицы, дома 54;
в районе деревни Ближние Прудищи;
в районе поселка Измайлово;
в районе поселка Дубровский.
Загрутдинов напомнил, что вместе с работой на путепроводах ведется и перестройка развязок на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе и улицей Верхние Поля.
"За последние годы в Москве реконструировали 19 устаревших развязок клеверного типа. На их месте появились современные направленные съезды – эстакады и тоннели, которые более эффективно справляются с плотным трафиком, не допуская пересечения транспортных потоков. После реконструкции пропускная способность развязки увеличивается до 30%", – заключил он.
Ранее стало известно, что 13 декабря откроется участок трассы М-12 в обход Владимира. Таким образом в конце года автомобилисты смогут проехать от ЦКАД до А-108, а потом выехать на трассу М-7 через Покров, Петушки и Собинку.
Сообщалось также, что М-12 сможет связать Москву, Казань и Екатеринбург. По этой дороге специалисты планируют открыть движение уже под конец следующего года.