СК РФ расследует пожар в центре Москвы

Следственный комитет Российской Федерации проводит проверку и выясняет обстоятельства пожара на складе на Комсомольской площади в Москве. Об этом заявила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления (СУ) на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Анастасия Глущенко.

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«Следователями Северного следственного отдела на транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по факту возгорания в здании склада на станции Москва-Ленинградская в Москве», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что следователи СК России совместно с криминалистами осмотрят место происшествия и опросят свидетелей.