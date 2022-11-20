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5 часов назад

СК РФ расследует пожар в центре Москвы

Ura.Ruиещё 1

Следственный комитет Российской Федерации проводит проверку и выясняет обстоятельства пожара на складе на Комсомольской площади в Москве. Об этом заявила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления (СУ) на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Анастасия Глущенко.

СК РФ расследует пожар в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следователями Северного следственного отдела на транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по факту возгорания в здании склада на станции Москва-Ленинградская в Москве», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что следователи СК России совместно с криминалистами осмотрят место происшествия и опросят свидетелей.

Пожар на Комсомольской площади в Москве произошел 20 ноября. Экстренные службы заявили, что из-за пожара в центре Москвы рухнуло здание. Сотрудники МЧС локализовали пожар на цветочном складе в центре Москвы.

Новости Москвы,Следственный комитет,
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