Нашествие крыс в московском подъезде попало на видео

О нашествии крыс сообщили жители одного из подъездов дома в 1-м Нижнем Михайловском проезде. Видео с места событий попало в Telegram-канал «Москва 24».

На кадрах видно, как крупные особи бегают по подъезду, забираются на лестницу и прячутся в цветах. По словам очевидцев, они насчитали в подъезде 11 крыс.

«Это какой-то кошмар», — заявила автор ролика.