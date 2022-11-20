Нашествие крыс в московском подъезде попало на видео

О нашествии крыс сообщили жители одного из подъездов дома в 1-м Нижнем Михайловском проезде. Видео с места событий попало в Telegram-канал «Москва 24».
На кадрах видно, как крупные особи бегают по подъезду, забираются на лестницу и прячутся в цветах. По словам очевидцев, они насчитали в подъезде 11 крыс.
«Это какой-то кошмар», — заявила автор ролика.
Ранее грызуны заполонили один из дворов на Рязанском проспекте. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что по тротуару около дома бегает более пяти крыс.