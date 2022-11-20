Высота сугробов в Москве достигла отметки в 12 сантиметров

За последние сутки в Москве выпало два сантиметра снега, благодаря чему высота сугробов в городе достигла отметки в 12 сантиметров. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В результате ночных снегопадов в Центральной России заметно подрос снежный покров. Так, все столичные метеостанции ВДНХ, Тушино и Балчуг с редким единообразием на 9:00 по московскому времени зафиксировали 12 сантиметров снега — рост за последние сутки составил два сантиметра, — сказал он.

Синоптик добавил, что наибольшее количество осадков выпало в подмосковном Дмитрове — там высота снежного покрова составила 14 сантиметров. В Telegram-канале Тишковец отметил, что подобные результаты бывают в Москве только в конце второй декады декабря.