Москву назвали одним из лучших городов для детей

В столичной неонатологии в последние 10 лет произошел настоящий прорыв. Сейчас московские врачи выхаживают свыше 98 процентов детей, родившихся раньше срока.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На сегодняшний день в Москве насчитывается 1,5 миллиона семей с детьми. Помощь города семьям начинается сразу после рождения ребенка. При выписке из московского роддома родители получают подарочный комплект детских принадлежностей, в который входит 49 предметов для ухода за младенцем. Вместо набора семьи с новорожденными могут получить компенсационную выплату в размере 20 тысяч рублей.

Видео дня

Всего в этом году в 585 образовательных учреждениях Москвы обучаются свыше миллиона школьников, 426 тысяч дошкольником и 100 тысяч студентов.

С начала 2022 года в городе построено 29 детских садов и 18 школьных зданий. Также для детей созданы предпрофессиональные классы и различные курсы дополнительного образования.

Также 151 образовательное учреждение предлагает широкие возможности для развития творческих способностей. В них ребята могут обучаться игре на музыкальных инструментах (фортепиано, гитаре, ударных, духовых, струнных, в том числе народных), заниматься классической хореографией, народными и современными танцами, театральным и визуальным (архитектура, живопись, скульптура, графика) искусством.

Кроме того, в Москве есть все для доступного и интересного детского отдыха. В парках обустроены современные игровые площадки для ребят разного возраста, работают пункты проката зимнего и летнего спортивного инвентаря, а также детские клубы.

Парковые игровые площадки различаются по видам спортивных активностей и дизайну. На одних можно с удовольствием полазить по многоуровневым веревочным комплексам, на других — весело попрыгать на батутах. Есть тематические площадки, оформленные в стиле популярных мультфильмов и сказок или посвященные какой-то профессии.

Познавать мир с помощью игр предлагают и столичные музеи. Для юных посетителей проводят интерактивные экскурсии и квесты, организуют веселые лекции и мастер-классы.

Для детей в возрасте до семи лет вход в московские музеи, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, бесплатный. В рамках проекта Мэра Москвы «Музеи — детям» школьники могут свободно посещать музеи и выставочные залы по карте «Москвенок» или карте москвича.