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12 часов назад

Москву назвали одним из лучших городов для детей

Газета.Ruиещё 2

В столичной неонатологии в последние 10 лет произошел настоящий прорыв. Сейчас московские врачи выхаживают свыше 98 процентов детей, родившихся раньше срока.

Москву назвали одним из лучших городов для детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На сегодняшний день в Москве насчитывается 1,5 миллиона семей с детьми. Помощь города семьям начинается сразу после рождения ребенка. При выписке из московского роддома родители получают подарочный комплект детских принадлежностей, в который входит 49 предметов для ухода за младенцем. Вместо набора семьи с новорожденными могут получить компенсационную выплату в размере 20 тысяч рублей.

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Всего в этом году в 585 образовательных учреждениях Москвы обучаются свыше миллиона школьников, 426 тысяч дошкольником и 100 тысяч студентов.

С начала 2022 года в городе построено 29 детских садов и 18 школьных зданий. Также для детей созданы предпрофессиональные классы и различные курсы дополнительного образования.

Также 151 образовательное учреждение предлагает широкие возможности для развития творческих способностей. В них ребята могут обучаться игре на музыкальных инструментах (фортепиано, гитаре, ударных, духовых, струнных, в том числе народных), заниматься классической хореографией, народными и современными танцами, театральным и визуальным (архитектура, живопись, скульптура, графика) искусством.

Кроме того, в Москве есть все для доступного и интересного детского отдыха. В парках обустроены современные игровые площадки для ребят разного возраста, работают пункты проката зимнего и летнего спортивного инвентаря, а также детские клубы.

Парковые игровые площадки различаются по видам спортивных активностей и дизайну. На одних можно с удовольствием полазить по многоуровневым веревочным комплексам, на других — весело попрыгать на батутах. Есть тематические площадки, оформленные в стиле популярных мультфильмов и сказок или посвященные какой-то профессии.

Познавать мир с помощью игр предлагают и столичные музеи. Для юных посетителей проводят интерактивные экскурсии и квесты, организуют веселые лекции и мастер-классы.

Для детей в возрасте до семи лет вход в московские музеи, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, бесплатный. В рамках проекта Мэра Москвы «Музеи — детям» школьники могут свободно посещать музеи и выставочные залы по карте «Москвенок» или карте москвича.

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 68 лет. Позже ООН приняла документы, гарантирующие защиту прав детей на планете.

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