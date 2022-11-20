Около 1,4 тысячи катков будут работать в Москве этой зимой

Около 1,4 тысячи различных катков будут работать в столице этой зимой. Они откроются в каждом административном округе столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству объектов зимней инфраструктуры. В Москве в общей сложности будут работать около 1,4 тысячи катков, в том числе 1176 с естественным покрытием и 215 с искусственным, из них более 150 открытых и 63 всесезонных», — отметил он.

Петр Бирюков рассказал, что работы по намораживанию искусственного льда на подготовленных площадках уже начались. В местах расположения катков с естественным льдом проведена подготовка поверхности, после установления в городе стабильных низких температур специалисты приступят к заливке. Общая площадь катков с естественным льдом составит свыше 865 тысяч квадратных метров. Больше всего их откроется в Южном (182 катка), Северо-Восточном (141), Юго-Западном (138) и Восточном (124) административных округах, в центре Москвы будут работать два катка на естественных водоемах — Чистых и Патриарших прудах.