«В местах расположения катков с естественным льдом проведена подготовка поверхности, после установления в городе стабильных низких температур специалисты приступят к заливке. Общая площадь катков с естественным льдом составит свыше 865 тыс. кв. м. Больше всего их откроется в Южном (182), Северо-Восточном (141), Юго-Западном (138) и Восточном (124) административных округах, в центре Москвы будет работать два катка на естественных водоемах - Чистых и Патриарших прудах», - пояснил Бирюков.