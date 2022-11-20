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16 часов назад

Около 1,4 тыс. катков будет работать в Москве зимой

Агентство «Москва»иещё 2

Зимой в столице будет работать около 1,4 тыс. различных катков. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству объектов зимней инфраструктуры. В Москве в общей сложности будет работать около 1,4 тыс. катков, в том числе 1 тыс. 176 с естественным покрытием и 215 - с искусственным, из них более 150 открытых и 63 всесезонных», - рассказал Бирюков.

Он отметил, что уже стартовали работы по намораживанию искусственного льда на подготовленных площадках. Катки откроются в каждом административном округе.

«В местах расположения катков с естественным льдом проведена подготовка поверхности, после установления в городе стабильных низких температур специалисты приступят к заливке. Общая площадь катков с естественным льдом составит свыше 865 тыс. кв. м. Больше всего их откроется в Южном (182), Северо-Восточном (141), Юго-Западном (138) и Восточном (124) административных округах, в центре Москвы будет работать два катка на естественных водоемах - Чистых и Патриарших прудах», - пояснил Бирюков.

Заместитель мэра также сообщил, что на всех катках обустроят необходимую инфраструктуру: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки и туалеты, точки питания.

Новости Москвы,Видео,Петр Бирюков,
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