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17 часов назад

Эскалатор на станции метро «Селигерская» закроют на ремонт с 25 ноября по 5 декабря

Вечерняя Москваиещё 3

В период с 25 ноября по 5 декабря на станции Люблинско-Дмитровской линии метро «Селигерская» будет закрыт эскалатор, это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки в воскресенье, 20 ноября.

Эскалатор на станции метро «Селигерская» закроют на ремонт
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— С 25 ноября по 5 декабря 2022 года на станции «Селигерская» (выходы №3 и 4) закроют на ремонт эскалатор, — говорится в сообщении.

С 11 ноября закрыт эскалатор на станции «Лубянка» красной ветки Московского метрополитена. Там проводятся ремонтные работы, окончить которые планируется 22 ноября.

Кроме того, с 9 ноября временно не работает эскалатор на станции столичного метро «Академическая». Эскалатор у выходов с первого по четвертый будет закрыт на месяц — до 9 декабря.

С 12 ноября закрыт участок Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово». Ограничения связаны с реконструкцией тоннеля и продлятся примерно полгода. Зачем нужен ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».

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