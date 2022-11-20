Раскрыто местонахождение подводной лодки в Москве

«Москвичей пригласили побывать на подводной лодке Б-396 "Новосибирский комсомолец", которая в 1980-1990-х годах выходила в Средиземное и Баренцево море, Северный Ледовитый и Атлантический океаны. Для посещения открыты все семь отсеков субмарины», — говорится в сообщении.