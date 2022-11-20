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22 часа назад

Раскрыто местонахождение подводной лодки в Москве

Мослента

Местонахождение подводной лодки в Москве раскрыли на официальном сайте мэра города. Она находится в Музее истории ВМФ России в парке «Северное Тушино», в канале имени Москвы.

Раскрыто местонахождение подводной лодки в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Москвичей пригласили побывать на подводной лодке Б-396 "Новосибирский комсомолец", которая в 1980-1990-х годах выходила в Средиземное и Баренцево море, Северный Ледовитый и Атлантический океаны. Для посещения открыты все семь отсеков субмарины», — говорится в сообщении.

Посетители музея смогут увидеть на подводной лодке вооружение, контрольно-измерительную аппаратуру, приборы управления, спасательный гидрокостюм подводника, корабельную рынду, каюту капитана и спальные места команды.

Ранее в Подмосковье нашли брошенную подводную лодку. В пресс-службе Минэкологии Московской области «Мосленте» сообщили, что судно находится там уже более восьми лет.

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