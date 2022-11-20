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9 часов назад

В Москве на площади трех вокзалов произошел крупный пожар

Газета.Ruиещё 57

В Москве в районе площади трех вокзалов зафиксирован крупный пожар, передает телеканал "РЕН ТВ". По данным ТАСС, пожару присвоен второй номер сложности из пяти возможных. По предварительным данным, возгорание произошло в складском здании на Комсомольской площади. "Пожару присвоен второй номер сложности", — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге горит мебельный склад, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Тушение возгорания осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения. Информации о пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы 14 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава. По информации екатеринбургского портала E1, пожар начался около 15.00 (13.00 мск) в Речном переулке. В ангаре горят материалы для производства мебели и производственные остатки, сообщили в региональном МЧС. Там также рассказали, что люди были эвакуированы до прибытия пожарных.

В Москве на площади трех вокзалов произошел крупный пожар
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Новости Москвы,Пожар в Москве,
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