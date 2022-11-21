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9 часов назад

Выставка о творчестве Цветаевой и Пушкина откроется в Москве 25 ноября

Вечерняя Москваиещё 2

Выставка «В той же мастерской»: Александр Пушкин — Марина Цветаева» откроется в Государственном музее Пушкина 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе музея в понедельник, 21 ноября.

Выставка о творчестве Цветаевой и Пушкина откроется 25 ноября
Фото: Александр Авилов / АГН МоскваАлександр Авилов / АГН Москва

— С 25 ноября 2022 по 19 февраля 2023 года в Государственном музее Пушкина пройдет выставка «В той же мастерской»: Александр Пушкин — Марина Цветаева». Совместный проект Государственного музея Пушкина и Дома-музея Марины Цветаевой посвящен диалогу двух гениев сквозь время, — говорится в сообщении.

Основой выставки стали стихи и проза Цветаевой разных лет, обращенные «к старшему собрату по перу» — Пушкину, пояснили в пресс-службе. Три зала, в которых открылась экспозиция, представляют три эпохи отношения Цветаевой к классику русской литературы.

10 октября сообщалось, что в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина ежедневно приходят почти шесть тысяч посетителей. Директор учреждения Марина Лошак назвала музей «пристанищем» для быстро меняющегося мира.

Новости Москвы,Марина Лошак,Марина Цветаева,
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