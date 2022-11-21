Выставка о творчестве Цветаевой и Пушкина откроется 25 ноября

Выставка «В той же мастерской»: Александр Пушкин — Марина Цветаева» откроется в Государственном музее Пушкина 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе музея в понедельник, 21 ноября.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва Александр Авилов / АГН Москва

— С 25 ноября 2022 по 19 февраля 2023 года в Государственном музее Пушкина пройдет выставка «В той же мастерской»: Александр Пушкин — Марина Цветаева». Совместный проект Государственного музея Пушкина и Дома-музея Марины Цветаевой посвящен диалогу двух гениев сквозь время, — говорится в сообщении.

Основой выставки стали стихи и проза Цветаевой разных лет, обращенные «к старшему собрату по перу» — Пушкину, пояснили в пресс-службе. Три зала, в которых открылась экспозиция, представляют три эпохи отношения Цветаевой к классику русской литературы.